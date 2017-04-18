Halk Oylamasının Ardından

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, halk oylamasında çıkan sonucun ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan sonucun, milletin birlik ve beraberliği esas alınarak tüm sorumlular tarafından doğru şekilde analiz edilip değerlendirileceğine inandığını söyledi.



Milletin, vatandaşlık görevini yerine getirme adına sandığa gittiğini, ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandığı belirten Ünlü, şunları kaydetti:



"Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla kazanan veya kaybeden yok. Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır. Referandum nedeniyle kritik bir dönemden geçen Türkiye, yeni dönemde ekonomik, sosyal ve siyasi atılımların yaşanacağı bir döneme girecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 hedeflerine ulaşmak için gayret göstereceğiz. Bizler de dün olduğu gibi bundan sonra da ülke hizmetine katkı sağlamaya çalışacağız."



TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu da, "Piyasalara olan güvenin yükselmesi ile yatırımların ve istihdamdaki artışın devamı ile ekonomik büyümemizin olumlu yönde gelişmesini bekliyoruz. Anayasa değişikliğinden sonra önü açılan ülkemizde daha fazla üretim ve daha fazla yatırım gerçekleşecektir." dedi.