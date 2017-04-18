Halk Oylamasının Ardından

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, yapılan halk oylamasının oy sayım ve döküm işlemlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına dilekçe verdi.



Baro Başkanı Özcan, kişisel olarak yaptığı başvuruda, pazar günü yapılan anayasa değişikliği seçiminde Yüksek Seçim Kurulunun "Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir" yönündeki duyurusunun esas alınarak yapılan tüm oy sayım ve döküm işlemlerinin iptaline karar verilmesi için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına dilekçeyle başvurduğunu söyledi.



'Mühürsüz zarfların geçerli sayılması' hususunun YSK'nın herhangi bir genelge veya kararına dayanmadığını öne süren Özcan, "Hiçbir yasal dayanağı olmamakla birlikte hukuken yok hükmündeki bu duyuru esas alınarak yapılan tüm oy sayım ve döküm işlemleri geçersiz olup iptali gerekir. Yurt dışı ilçe seçim kurulunun 17 Nisan'da 2017-404 karar sayılı ilamında yasaya uygun olarak arka yüzünde mühür bulunmayan oy pusulalarının geçersiz sayılmasına karar verilmiştir. Uygulama birliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle talep doğrultusunda karar verilsin." ifadelerini kullandı.