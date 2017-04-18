Halk Oylamasının Ardından

MHP Yalova İl Başkanı Hasan Topçular, "Bizim gerçek oyumuzda kayıp yok. Fazlası var, eksiği yok." dedi.





Başkan Topçular, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisanda gerçekleşen halk oylamasını değerlendi.



Referandum sonucunun başarılı bulduğunu belirten Topçular, şunları kaydetti:



"Merdiven altı basın mensupları, aydınlar, gazeteciler hepsi MHP'ye saldırıyor. Referandum sürecinde de MHP'ye saldırdılar, şimdi de bize saldırıyorlar. Ne olmuş, Adana'da, Mersin'de MHP'nin oyu şu kadar çıkmış. Bu ifadeler şahısların alçak ve kişiliksiz olduğunu ortaya koyuyor. Adana, Mersin'den örnek veren alçaklar İstanbul'dan, Ankara'dan niye örnek vermezler? Arınç'ın memleketi Manisa'dan niye örnek vermezler? Niye bunlardan örnek vermezler. Hiç bunu soran yok. Orada da MHP mi kaybettirdi. Oynanan oyun, çirkin ve niteliksiz bir oyun. MHP yok olmuş gitmişmiş. Yok, öyle bir şey hepimiz yerimizdeyiz."



Hayır oyunun önde çıktığı Yalova'daki sonuçla ilgili değerlendirmede bulunan Topçular, "2 unsur çok etkili. ByLockçular ve mağdur edilen insanlar. Bunun faturasını kimse MHP'ye kesemez. MHP liderini kimse tartışmaz. Bizim gerçek oyumuzda kayıp yok. Fazlası var, eksiği yok." diye konuştu.