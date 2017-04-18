Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, "Hakimiyetin kayıtsız, şartsız sahibi olan aziz milletimiz, feraseti ile güçlü, lider ve büyük Türkiye'nin temelini atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemize, milletimize ve ümidini Türkiye'ye bağlamış olan tüm mazlum milletlere hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Özkal, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasında "evet" kararı çıkmasının Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Türkiye ortalamasının çok üstünde bir "evet" sonucu çıkmasını sağlayan tüm Afyonkarahisarlılara teşekkür eden Özkal, şöyle devam etti:



"Türk milleti Avrupa'ya demokrasi dersi verdi. Milletin kararı tüm karar ve iradelerin üstünde. Halkın ancak yarısının oy kullandığı seçimlerle zar zor iktidara gelebilen Avrupalılar, Türkiye'de yüzde 85'i aşan katılımla gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte gerçek demokrasiyle tanışmış oldu. Katılım oranını ve şeffaf oy süreci ile dünyaya demokrasi dersi verdiğimiz, halk oylamamız, Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' tercihiyle neticelenmiştir. Hakimiyetin kayıtsız, şartsız sahibi olan aziz milletimiz feraseti ile güçlü, lider ve büyük Türkiye'nin temelini atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemize, milletimize ve ümidini Türkiye'ye bağlamış olan tüm mazlum milletlere hayırlı uğurlu olsun."