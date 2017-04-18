Halk Oylamasının Ardından

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, halk oylamasında yüzde 80,3 oranında "Evet" diyen ilçe halkına teşekkür etti.



Kırhasanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylaması sürecinde yoğun bir çalışma örneği göstererek mahalle mahalle gezdiklerini, ilçe halkından destek istediklerini söyledi.



İlçe halkının tercihini yüzde 80,3 oranında "Evet"ten yana kullandığını aktaran Kırhasanoğlu, "Gece gündüz demeden mahalle mahalle dolaştık.Toplantılar düzenledik. Bu seçimden yüzde 80,3 gibi bir oranla çıkmış durumdayız." dedi.



Kırhasanoğlu, Yağlıdere halkına teşekkür ederek,"İnşallah bundan sonra daha iyi çalışmalar yaparak ilçemize katkısı olacak daha iyi projelere imza atarak ilçemizde daha iyi güzellikler yansıtarak halkımızın hizmetine sunacak şekilde vatandaşımızın gönlünü alacak şekilde iyi hizmetler yapıp bu oranı daha da yükseltmek burada daha da bir parlak dönem önümüzde görmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.