Halk Oylamasının Ardından

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, anayasa değişikliği halk oylamasında elde edilen zaferi gölgelemeye çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.



Bahçeci yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehirliler'in ve milletin bu ülke için gece gündüz kellesi koltuğuna alarak çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahcup etmediğini ifade etti.



Kırşehir'de iki aydır yoğun bir tempoda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için çalıştıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Bugün millet olarak hep birilikte tarih yazdığımız bir gündür. Bu zaferi gölgelemeye çalışanlara sakın itibar etmeyin. Sizin bu mücadeleniz yedi düvele karşı verilmiş bir mücadeledir, onun için ne kadar sevinseniz, ne kadar kutlasanız azdır. Bize yakışan vakur bir şekilde sevincini yaşamaktır. Bugün hiç kimsenin bu ülkede yaşayan hiç kimsenin boynu bükük kalmamalıdır. 'Hayır' diyen kardeşlerimiz de boynunu bükmesin, bugün öyle tarihi bir gündür ki ilerde onlar da keşke bizde 'evet' deseydik diyecekler. Bize düşen ülkenin sorumluluğunu, birlik ve beraberliğini ileriye taşımaktır."