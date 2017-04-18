Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Sait Başaran, "Evet ya da hayır oyu veren fark etmez hepsi bizim vatandaşımızdır tercihi ne olursa olsun sandığa gitmiştir ve milli iradesini ortaya koymuştur, bu duyarlılıktan dolayı da tüm halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Başaran, parti teşkilatında düzenlendiği basın toplantısında halk oylaması sonuçlarından dolayı Şereflikoçhisarlı seçmenlere teşekkür etti.



Halk oylamasında yedi düvelin değil milletin dediğinin olduğunu ifade eden Başaran, şunları kaydetti:



"Milletimiz yüzde 51,4 ile evet demiştir, bu çok önemli bir zaferdir, bu zafer yedi düvele karşı milletin zaferidir Türkiye artık bağımsız Türkiye olduğunu ispatlamıştır. Bilindiği üzere 1 Kasım seçimlerinde ilçemizde AK Parti oy oranı yüzde 54 idi, bu oran 4 puan artmıştır, bu nedenle oy kullanmaya giden bütün ilçe halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum, ayrıca evet ya da hayır veren fark etmez hepsi bizim vatandaşımızdır tercihi ne olursa olsun sandığa gitmiştir ve milli iradesini ortaya koymuştur, bu duyarlılıktan dolayı da tüm halkımıza teşekkür ediyorum."