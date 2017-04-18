Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla Türkiye'nin yeniden şaha kalkacağını belirtti.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasında kazananın Türkiye olduğunu ifade etti.



Tüm çabalara ve baskılara, hatta terör odaklarına karşın milletin sağduyusunun ve devletine bağlılığının sonucu belirlediğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:



"Elbette sonucun 'evet' çıkması kadar önemli bir başka konu da milletimizin ve Giresunumuzun halk oylamasına gösterdiği ilgi ve katılım oldu. Yüzde 86'lık katılım Türk siyasi tarihinin bir oylamaya en fazla ilgi gösterdiği katılımlardan biri olarak tarih kitaplarındaki yerini aldı. İnanıyorum ki bundan sonra, şehrimiz ve ülkemiz için çok daha iyi gelişmeler beraberinde gelecek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla ülkemiz yeniden şaha kalkacaktır."



Öztürk, seçim sonucunun basite indirgenmeye çalışılmasına da tepki göstererek, "Oy oranlarının miktarı sembolik bir konu olup genel kavram ve işleyişe doğrudan etki edecek bir durum değildir. Hal böyleyken 'şu kadar oy hayıra geçse durum değişik olurdu, Yüksek Seçim Kurulu bunu böyle kabul etse durum değişik olurdu' demek yenilen pehlivanın güreşe doymaması konusundan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.