Halk Oylamasının Ardından

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, "16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun kaybedeni yoktur." dedi.



Belediye Başkanı Polat, makamında düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.



Hemşehrilerine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden Polat, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın önderliğinde çıktığımız bu kutlu yürüyüşte bizleri yalnız bırakmayan Şereflikoçhisarlı hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun kaybedeni yoktur. Kazanan millet olmuştur, bu yürüyüşte bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman her yerde desteğini sonuna kadar veren Şereflikoçhisar halkı üzerine düşen görevi bundan önce olduğu gibi referandum sürecinde de yüzde 57,52 evet oyu vererek göstermiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kucaklayıcı bir şekilde halkımızla milletimizle el ele vererek Türkiye'mizi, Şereflikoçhisar'ımızı en yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Şereflikoçhisar'ımızda uyum içinde hiçbir kırgınlık, taşkınlık olmadan sabah 8.00'de başlayan akşam 17.00'de biten oy kullanma saatlerine kadar hiçbir sandıkta olumsuz bir durum olmamıştır."