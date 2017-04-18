Halk Oylamasının Ardından

CHP İzmir İl Başkanlığı, halk oylamasına ilişkin yaklaşık 200 sandığa itiraz edeceklerini belirtti.



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasının Türk demokrasi tarihine "şaibeli referandum" olarak geçtiğini öne sürdü.



YSK'nın aldığı kararları eleştiren Güven, "YSK'nın tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması kararı referanduma gölge düşürmüş, eşit ve adil olmayan kampanya şartlarına rağmen İzmir ve Ege Bölgesi 'hayır' oylarının lokomotifi olmuştur." dedi.



Güven, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oylarının yüzde 42,4 iken halk oylamasında yüzde 31,2'ye gerilediğini ifade ederek, bazı sandıklara itirazda bulunacaklarını söyledi.



Avukat Birgül Değirmenci ise itiraz edecekleri sandıklarla ilgili bazı kriterler belirlediklerini aktararak, "10 tane geçersiz oy olan sandıklarda bu geçersiz oyların neden geçersiz olduğunun şaibesini ortadan kaldırılması adına sandığın yeniden değerlendirilmesi ve geçersizlik sebebinin bize bildirilmesi noktasında itirazlarımızı devam ettireceğiz. Şu anda tespit ettiğimiz 200'e yakın sandığımız var itiraz dilekçelerimizi hazırladık, ilçelerimiz bu itirazları yapacaklar." dedi.