Halk Oylamasının Ardından

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ ile bu eli kanlı terör örgütlerini kullanan emperyalist unsurların emeline ulaşamadığını belirtti.



Baloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da Türk milletinin onayına sunulan ve yüzde 51.4 oranı ile demokratik teamüller çerçevesinde kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin geleceğine ışık tutacağını ifade etti.



Türk milletini geleceğe taşımak adına büyük bir sınav verdiklerini dile getiren Baloğlu, "Allah'a şükür PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ, ile bu eli kanlı terör örgütlerini kullanan emperyalist unsurlar emeline ulaşamamıştır. MHP için 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' sadece kelimelerde kalmamış, tabiri caizse bir kez daha vücut bulmuştur." ifadelerini kullandı.



Baloğlu, yeni dönemde de dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Devlet ve toplum olarak bünyemizi saran her türlü terör mikrobu henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır. En hassas yapıların içine gizlenmiş kripto unsurlar, makam ve mevki gözetilmeksizin ortaya çıkartılmalı ve gereken en ağır şekilde ihanetin bedeli ödetilmelidir. Bu uygulama kabul edilen yeni sistemi daha anlamlı kılacaktır. Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Diğer bir önemli unsur ise bundan sonra ki süreçte siyasi kişiliklerin daha hassas ve birleştirici unsurları sonuna kadar kullanmasının gerekliliğidir."



Erdal Baloğlu, anayasa değişikliğinin, Türkiye'ye, Türk milleti, Türk demokrasisi ve siyasi partilere kutlu olmasını diledi.