Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer, halk oylamasının ardından "Karaman, bu kutlu mücadelede milletin aydınlık geleceği yönünde irade kullanmış, büyümeden istikrardan ve güçlü Türkiye'den yana olmuştur." dedi.



Güngörer, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin tarihi ve çok önemli bir süreci müstesna ve büyük bir olgunluk içinde tamamladığını belirtti.



"TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili yapılan referandumda aziz milletimiz 'evet' dedi." ifadesinde bulunan Güngörer, şunları kaydetti:



"Oyunun rengi ne olursa olsun vatandaşlarımız sandığa giderek iradesini ortaya koydu. Cumhuriyet tarihimizin en köklü ve büyük anayasa değişikliğine milletimiz tamamen kendi iradesiyle karar vermiştir. Yasama yürütme ve yargının tamamen birbirinden ayrıldığı, koalisyonlara ve kriz ortamları oluşmasına izin vermeyecek yeni hükümet sisteminin tüm milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaman, bu kutlu mücadelede milletin aydınlık geleceği yönünde irade kullanmış, büyümeden istikrardan ve güçlü Türkiye'den yana olmuştur. Ülkemizin hak ettiği gelişmişlik seviyesini yakalamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Karaman'da yaptığımız referandum çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen, köy ve mahalle muhtarlarımıza teşkilatlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."