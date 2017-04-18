Halk Oylamasının Ardından

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şube Başkanı Ali Osman Yıldız, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ifade etti.



Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, milletin, 16 Nisan Pazar günü sandığa giderek ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandığını hatırlattı.



Bu seçimin, kazananı veya kaybedeninin olmadığına işaret eden Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Daha güçlü bir Türkiye için millet üzerine düşeni yaptığı ve sandıkta kararını açıkladı. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Bu referandumda da kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır. Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslarası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun."