Halk Oylamasının Ardından

Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD), anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, "Referandumlar, tüm dünyada demokrasi kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Milli iradenin demokratik bir olgunluk içinde verdiği oyun rengine güveniyoruz." değerlendirmesi yaptı.



ÇASİAD Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Türk halkının refah, barış ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzeni beklediği ifade edildi.



Bu toplumsal düzenin, demokratik hukuk devleti ve dışa açık piyasa ekonomisi kuralları altında işlerlik kazanacağının bir gerçek olduğu işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Referandumlar, tüm dünyada demokrasi kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Milli iradenin demokratik bir olgunluk içinde verdiği oyun rengine güveniyoruz.Referandum sürecinin tamamlanmasıyla artık güçlü demokratik değerler ve ekonomiye odaklanma zamanı gelmiştir. Ekonomik teşviklerin, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, üretim ve ihracatın artırılmasını amaçlayan Kredi Garanti Fonu'nun bütçe disiplini gözetilerek etkinliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı politikaların izlenmesi gibi hayata geçirilecek ekonomik ve yapısal reformlar da sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. 11'inci 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın bu reformları kapsayacağı beklentisi içerisindeyiz."



Açıklamada, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında AB üyeliği hedefi önemli bir çıpa işlevi gördüğü hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"AB'ye uyum reformlarını sadece üyelik sürecinin gereği için değil ülkemizin güçlü, çağdaş demokratik değerlere ulaşması için destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece içeride değil, dışarıda da uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık kazanması için siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kanaat önderleri ve toplum kesimlerinin ortak bir gelecek paydasında birleşmesi gücümüze güç katacaktır."