Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, milletin bir kez daha tüm feraseti ile çok müstesna ve çok önemli bir değişikliğe imza attığını bildirdi.



Milletvekili Taşcı yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan tarihi itibariyle milletin tarihe önemli bir not düştüğünü belirterek, milletin bir kez daha tüm feraseti ile çok müstesna ve çok önemli bir değişikliğe imza attığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onaylayarak, kabulünden yana irade beyan ettiğini belirtti.



Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletin her bir ferdine şükranlarını sunan Taşcı, bugün yönetim sistemi üzerinde bir değişim, dönüşüm kararı verildiğini ve bu kararın her alanda güçlü Türkiye'nin habercisi olduğunu aktardı.



Önümüzde yepyeni bir dönemin olduğuna işaret eden Taşçı, "Önümüzde uzun ve istikrarlı bir yol vardır. Bu nedenle yapılması gereken çok iş vardır. Yeni projeler, yeni atılımlar, yeni yatırımlar bizi beklemektedir. 15 yılda hep olduğu gibi bizler millet için var olacak, millet için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Taşcı, halk oylaması kampanyasında görevlerini hakkıyla yerine getiren, gece gündüz demeden çalışan, canla başla bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.