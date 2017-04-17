Halk Oylamasının Ardından

Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, halk oylaması sonuçlarının büyük Türkiye için tarihi bir karar olduğunu belirtti.



Başkan Devecioğlu, referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk milletinin, kefenini alarak yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mahcup etmediğini ifade etti.



16 Nisan tarihinin önemli olduğunu her platformda herkese anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Devecioğlu şunları kaydetti:



"Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye daha istikrarlı yönetilecek dedik. Ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte ulaştıracağız. 16 Nisan tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Halk oylaması sonuçları büyük Türkiye için tarihi bir karardır.



Yanımızda olan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizler doğru ne ise onu yapmaya devam edeceğiz. Artık daha fazla çalışma zamanıdır, daha çok koşturma zamanıdır. Herkesi kucaklama zamanıdır. Bize düşen bu ülkenin sorumluluğunu omzuna alarak, bu ülkenin birlik ve beraberliğini ileriye taşımaktır."