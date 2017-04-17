Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Çukurca İlçe Başkanı İbrahim Halil Yıldız, halk oylamasına destek veren ilçe halkına teşekkür etti.



İlçe başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, dünkü elim olaydan dolayı kutlama yapmadıklarını belirterek, hain terör örgütünün şiddetle nefretle kınadıklarını bildirdi.



Şehide Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Yıldız, şöyle konuştu:



"Oynanan oyunlara, aramıza sokulmaya çalışılan fitnelere karşı dik durdunuz. Ülkem için bende varım diyerek Türkiye'nin istiklaline, istikbaline, yükseliş ve şahlanışına katkı sundunuz. Ülkemize, vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Sizler sahip çıktınız. Çukurca üzerine düşeni yaptı. Evet oyları, rekor derecede arttı. Yüzde 7 olan oyumuzu yüzde 39.34'e çıkardık. Bu bizim için çok büyük bir başarı."