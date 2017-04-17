Halk Oylamasının Ardından

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapılan halk oylamasıyla milletin iradesinin tecelli ettiğini belirtti.



Başkan Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun, Türkiye ortalamasının üzerinde bir oyla anayasa değişikliğine verdiği desteği gösterdiğini ifade etti.



Yılmaz, milli iradeyi yüzde 90'a yakın katılım oranıyla sandığa yansıtan milletin, dünyaya demokrasi dersi verdiğine işaret ederek açıklamasında şunlara yer verdi:



"Yüzde 61.89 'evet' oyuyla Ordulu hemşehrilerimiz anayasa değişikliğine destek vermiş ve bu oran birçok ilçemizde yüzde 80'lerin üzerine çıkmıştır. Sonucun beklentilerimiz doğrultusunda çıkması Türkiye'nin geleceğinin inşası için çok önemlidir.



Bu bir referandum sürecidir. Önemli olan yüzde 50'nin üzerinde oy alarak referandumdan başarılı çıkmaktı. 2023 vizyonunu kendine hedef çizen ülkemiz, halk oylaması sonuçlarıyla birlikte yoluna tam gaz devam edecektir."



Ayrıca Yılmaz, tercihi her ne olursa olsun referanduma katılarak dünyaya demokrasi dersi veren duyarlı tüm Ordululara teşekkür etti.