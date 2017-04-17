Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 16 Nisan referandum seçim sonuçlarına ilişkin, "Milletimiz 'evet' iradesi ile tarih yazdı." dedi.



Milletvekili Tin, anayasa değişikliğini içeren halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin büyük bir değişimi hayata geçirdiğini belirterek, halk oylaması sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.



Milletin, iradesini evetten yana kullanarak, sivil siyaset eliyle yönetim sistemini değiştirme yolunda en büyük adımı attığını ifade eden Tin, şunları kaydetti:



"Milletimiz 'evet' iradesi ile tarih yazdı. Türkiye için bugün bir milattır. Parlamenter sistemden yeni hükümet sistemine geçişi sağlayan milletin tercihine herkes saygı duymalıdır. Türkiye'de demokrasinin sağlam temeller üzerine oturduğundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.



Demokrasilerde her çıkmazı açan kapı sandıktır, millet iradesidir. Milletimiz yapılan referandumda sandığa giderek iradesini beyan etmiş, geleceğine sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 'Yeni Hükümet Sistemi' ülkemize hayırlı olsun. Türkiye'nin geleceği artık milletimizin güvencesi altındadır."