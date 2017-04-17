Halk Oylamasının Ardından

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, halk oylamasına yüzde 98,8 katılım göstererek, bu alanda rekor kıran ilçe halkına teşekkür etti.



Özen, ilçedeki ir kahvede vatandaşlarla bir araya geldi.



Hasköy'ün anayasa değişikliği halk oylamasına yüzde 98,8 katılım göstererek Türkiye'de rekor kırdığına dikkati çeken Karayel, "Gerçekten bu konularda halkımız kadirşinastır. Hiçbir zaman birliğinden, beraberliğinden, devletinden, bayrağından ve dininden taviz vermemiştir, bundan sonrada vermeyecektir." dedi.



Özen, halk oylamasına gösterdikleri katılım nedeniyle teşekkür etti.



İlçe halkının halk oylamasında elde ettiği bu başarıyı her şeyden önce 15 Temmuz şehitlerinin başarısı olarak gördüklerini ifade eden Özen, "İnşallah bir daha ülkemiz 15 Temmuz'ları ve darbeleri, vesayet zihniyetlerini yaşamayacaktır. Gösterdiği bu onurlu duruşundan ötürü tüm halkıma şükran ve minnetlerimi sunuyorum." dedi.



"Hendek siyasetine cevap sandıkta verildi



Özen, Kürt halkının hendek siyasetini benimsemediğini de dile getirerek, Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt halkının yürütülen hendek siyasetine gereken cevabı 16 Nisan'da sandıkta verdiğini kaydetti.



Halk oylaması sonucunun hayırlı olmasını dileyen Özen, "Anayasa değişikliği güçlü bir Türkiye için atılması gereken adımdı. Yıllardır vesayet zihniyeti bu ülkede hep kardeş kavgası yarattı, menfaat çatışmalarına yol açtı ama Türkiye tüm dünya mazlumlarının gür sesi olacak. Bu gençliğimizin ve Hasköy halkının başarısıdır. Onların adına referandumun bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Kanaat önderi Hikmet Karayel ise ilçe halkı olarak ecdatlarından bu zamana kadar devletin, bayrağın ve inançlarının kutsallığından hiç ayrılmadıklarını, birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir zaman taviz vermediklerini belirtti.



Sunay Mahallesi Muhtarı Vasip Parıldar da sonuna kadar devleti, milleti ve bayrağı seveceklerini dile getirerek, "Her zaman büyüklerle ve gençlerle beraber devletten yana olacağız. Devletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık yine yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte daha güzel yarınlara gideceğiz." ifadelerini kullandı.