Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla Karabük halkına teşekkür etti.



Saylar, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'ün milli iradeye sahip çıktığını söyledi.



Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ve milletin dediğinin olduğunu ifade eden Saylar, şunları kaydetti:



"Milletimiz, yüzde 51,5 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelini bu ülkeye ve milletimize kazandırdı. Bu sonucun, milletimize ve ümmetimize hayırlar getirmesini ve gücümüze güç katmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu halk oylamasında Karabük olarak da yüzde 60,9 oy ile destekleriniz için hem Karabük halkına hem de tüm ilçelerimize teşekkürü bir borç biliyorum."