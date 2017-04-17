Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, halk oylaması sonucunun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.



Köktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan, anayasa değişikliği için yapılan referandumda destek verenlere teşekkür etti.



Köklü bir şekilde sistem değişikliği içeren ve milli iradenin tam olarak ortaya çıkmasına vesile olacak, çift başlılığı ve koalisyon hükümetini ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğini geride bıraktıklarını ifade eden Köktaş, "Hayır cephesinin meydanlarda inatla 'rejim değişikliği' diye anlatmaya çalıştığı sistem değişikliğiyle ilgili milletimiz sağduyuyla geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için aklı selim düşünerek kararını vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Samsun İl Başkanı Göksel



AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel de anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıktığına işaret ederek Türk milletine ve tüm Samsun halkına teşekkür etti.



Göksel, yaptığı yazılı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında sandıklardan Türkiye genelinde yüzde 51.41, Samsun genelinde yüzde 63.55 "evet" çıktığını anımsattı.



Halk oylamasından sonra Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğine vurgu yapan Göksel mesajında teşkilat üyelerine de teşekkür etti.



MHP İl Başkanı Tekin



MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de ülke açısından son derece önemli bir halk oylaması sürecinin geride kaldığına işaret etti.



Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, milletin büyük bir katılımla demokratik tercihini kullanarak yeni sistemi onayladığını belirtti.



Sonucun vatana ve millete hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, "Bu referandumda sandığa giden, oy kullanan tüm vatandaşlarımız tercihleri her ne olursa olsun bizim için kıymetlidir ve demokrasi anlayışımızın güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bu sebeple birbirimizin tercihlerine saygı göstermeli bugünden tezi yok milletçe daha sıkı sarılmalıyız. Birlik ve beraberliğimizin bozulmasına asla müsaade etmemeli, çocuklarımıza daha güçlü daha huzurlu bir ülke bırakmak için çalışmalıyız." dedi.



CHP İl Başkanı Akcagöz



CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, 16 Nisan 2017 halk oylamasında çıkan sonucun şaibeli olduğunu iddia etti.



Akcagöz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP olarak anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili çıkan sonuçlara hukuki olarak itiraz edeceklerini belirterek, "Bu halk oylamasının şaibeli bir seçim olduğunu, tüm dünyaya haykıracağız. Bu Anayasa değişikliğine hayır diyen vatandaşlarımızın oranı, az değildir. Bu nedenle, daha yüksek bir azim ve inançla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.