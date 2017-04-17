Halk Oylamasının Ardından

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, bu noktadan sonra bütün toplum ve siyaset önderlerinin yapıcı, barışçı, toparlayıcı davranışlar sergilemesinin hayati önem taşıdığını belirtti.



Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, aylardır süren sıra dışı maratonun geride kaldığını ifade ederek, halk oylaması sonucunun Antalya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Halk oylamasında Antalya genelinde yüzde 59, Muratpaşa'da yüzde 70 oranında "hayır" oyu kullanıldığına işaret eden Uysal, şu görüşleri dile getirdi:



"Bu tablo demokrasi duyarlılığı yüksek bir kent olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, turizmin başkenti Antalya'ya yakışmıştır. Bu tablo, kentimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için bir umut olmuştur. Bu noktadan sonra bütün toplum ve siyaset önderlerinin yapıcı, barışçı, toparlayıcı davranışlar sergilemesi ve bu doğrultuda mesajlar vermesi, ülkemizin geleceği için son derece hayatidir."