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Halk Oylamasının Ardından
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Halk Oylamasının Ardından

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, "İhracatçı camiası olarak cumhurbaşkanlığı hükumeti sistemiyle Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı adımlar atarak ulaşacağına inanıyoruz.

Halk Oylamasının Ardından

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, "İhracatçı camiası olarak cumhurbaşkanlığı hükumeti sistemiyle Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı adımlar atarak ulaşacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aymen, yaptığı yazılı açıklamada, milletin kararı sonucunda Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine kavuştuğunu ifade etti.

Yeni sistemin sadece bugün değil gelecek kuşaklar için de hayırlı olmasını temenni eden Aymen, şunları kaydetti:

"Kafalarımızdaki evetleri ve hayırları bir kenara itip, hep birlikte Türkiye'nin büyümesi, ihracatın artması, yeni istihdam alanları açılması için var gücümüzle çalışmalıyız. İhracatçı camiası olarak cumhurbaşkanlığı hükumeti sistemiyle Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı adımlar atarak ulaşacağına inanıyoruz."

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