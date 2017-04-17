Halk Oylamasının Ardından

Manisa'da an yüksek 'Evet' oyu alan Demirci ilçesinde Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Demirci ilçesi bir kez daha farkını ortaya koydu ve 17 İlçe arasında yüzde 65,8'lik evet oyu ile birinci oldu." dedi.



Başkan Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasında Demirci'de 131 sandıkta kullanılan 26 bin 153 oyun, 17 bin 255'inin evet çıkarak, Manisa merkez ve ilçeleri arasında en yüksek oyu aldıklarını kaydetti.



En büyük desteği veren hemşehrilerine teşekkür ettiğini belirten Başkan Selçuk, "Yüzde 65,8'lik evet oyu ile bir kez daha Manisa'da birinci olmanın gururunu ve sevincini yaşamaktayız. Demirci her daim demokrasinin yanında yer almıştır, demokrasinin savunucusu olmuştur. Artık siyaset bitti. İlçemiz, ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Demirci ilçesinin üzerine düştüğünü yaptığını belirten AK Parti Demirci İlçe Başkanı Ertuğrul Uyar ise "Bu başarının sağlanmasında emek ve destek veren eski ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulumuza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve saygıdeğer Demirci halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.