AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, halk oylaması çalışmalarına emek verenlere teşekkür etti.



Özden, halk oylamasının ardından yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 67,8 'evet' oyunun çıktığı Kayseri'nin 30 büyükşehrin arasında en fazla oy alan altıncı büyükşehir olduğunu belirtti.



Sonuçların Türkiye'ye ve Kayseri'ye hayırlar getirmesini dileyen Özden, şunları kaydetti:



"Yeni bir sisteme böylelikle Türkiyemiz geçmiş oldu. İnşallah bu yeni sistem Türkiye'nin önünü açacak, ufkunu genişletecek, önündeki engelleri kaldıracak ve daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Kayseri'de özellikle AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren bizimle beraber bu kampanyayı yürüten arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Kayserili vatandaşlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Bunu neden diye soracak olursanız Kayseri'de aşağı yukarı 120 binin üzerindeki eve kadın kollarımız girdi. 18 bin iş yerine gençlik kollarımız ve ana kademelerimiz girdi. ve burada bizleri ağırlayan bizlere ilgi gösteren bizleri iş yerleri ve evlerine kabul eden bütün Kayseri'ye, Kayseri halkına tek tek teşekkür ediyoruz. Kayseri olarak kendimizi büyükşehirler kategorisiyle mukayese edersek 30 büyükşehrin içerisinde en fazla oy alan altıncı büyükşehiriz. ve ayrıca da 1 Kasım seçimlerine göre oyunu yükselten dört büyükşehirden biri Kayseri. Kayseri olarak vekillerimizle, bakanlarımızla ilçe başkanlarımızla yönetimlerimizle ana kademelerimize kadın kollarımızla gençlik kollarımızla güzel bir kampanya sürdürdüğümüzü Kayseri'yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz ve bütün Kayseri halkına da tekrar teşekkür ediyoruz."