Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, halk oylamasında sandığa giderek oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti.



Milletvekili Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, bir seçim dönemini daha geride bıraktıklarını, kentte yatırım ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.



Çalışma hayatında milli seferberlik projesi kapsamında işsizliği en asgari düzeye indirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şimşek mesajında şunlara yer verdi:



"Muş'taki tüm yerel yöneticilerimiz ile ekonomi, eğitim, sağlık, istihdam, spor ve diğer tüm alanları geliştirmek ve büyütmek için gayret edeceğiz. Muş, AK Parti hükümetinden aslan payını, hak ettiği hizmetlerini almış, ve almaya da devam edecektir. 16 Nisan Pazar günü yapılan halk oylaması sonuçlarında Muş'u birinci iller arasına sokmayı başaran hemşehrilerime minnettarım.



Bu konuda yaklaşık iki ay boyunca bizimle sahada çalışmalarımıza katılan, bizleri yalnız bırakmayan, gecesini gündüzüne katan tüm hemşehrilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim günü güvenliği ve asayişi sağlayan başta Muş Valimiz Sayın Seddar Yavuz olmak üzere, Emniyet ve Jandarma mensuplarımıza da teşekkür etmeyi borç bilirim.



Muş, bizi biz yapan değerlerin ortak adı ve vatan davasının adıdır. Zafer şehri Muş ile gurur ve onur duyuyorum. Her çaldığımız kapıda bizlere gönüllerini açan çok kıymetli halkımıza saygı, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."