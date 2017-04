Halk Oylamasının Ardından

Türkiye'nin önemli sanayi kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta iş dünyası, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasını olumlu karşıladı.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletin takdiriyle oluşan neticeye herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi.



Çıkan sonuçtan umutlu olduklarını dile getiren Zabun, iş dünyası olarak referandumdan sonra herkesin bir an önce işine dönüp önüne bakması gerektiğini kampanya döneminde hep söylediklerini belirtti.



Artık iş dünyasının var gücüyle çalışması gerektiğini dile getiren Zabun, "Çalışacağız ki üreteceğiz, üreteceğiz ki Türkiyemizi daha da güçlü yapacağız. Referandumun sonrasına takılmamak lazım. Yeni sistemin ülkemize Allah'tan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bir an önce uygulamalarını da göreceğiz. Bu konuda da iş dünyası olarak yakın tarihte Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğinde de gördüğümüz gibi Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişi kısa sürede hemen iş sahibi olmuştur. Kahramanmaraş'ın istihdam için 7 bin sözü vardı. Şu anda 4 bin 300 kişi istihdam edildi. 7 bine doğru adım adım ilerliyoruz." dedi.



İstihdam seferberliğinin halkın, iş dünyasının ve çalışanlar olmak üzere herkesin bir an önce işine bakması ve üretmesi gerektiğini gösterdiğini ifade eden Zabun, şöyle devam etti.



"Referandum sürecini bir an önce atlatmak gerekiyor. Biz artık işimize bakıyoruz. Zaten dünden itibaren doların seyrini de gördük düşüşe geçti. Bu beklentiler hep böyle olacaktır. İşimize bakacağız. İş dünyası olarak da biran önce istihdam seferberliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Halkımız istikrar istiyor ve bir defe daha istikrarın önemini görmüş olduk."



MÜSİAD Şube Başkanı Atıf Şirikçi



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi ise halk oylamasının, ülkenin önünü tıkayan bazı maddelerin düzenlenmesiyle, Türkiye'nin belli noktaya gelmesi açısından engellerin kalktığını belirtti.



İnsanların seçimlere saygı göstermek zorunda olduğunu vurgulayan Şirikçi, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşların bu halk oylaması sonrasında Türkiye'nin önünü açacak yapıyı oluşturduğunu söyledi.



İş adamları olarak önlerindeki bazı prangaların kalkması yönünde bazı çalışmaların yapılmasını hep savunduklarını dile getiren Şirikçi, şunları kaydetti:



"İnşallah bundan sonraki süreçte bizler istihdama ve yatırıma önem vereceğiz. Bu sayede de önümüzdeki işsizlik oranını minimuma indirebilmek için ülke olarak hep beraber çalışmamız gerekmektedir. Biz buradan şunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, son yapılanlardan sonra bizler iş dünyası olarak bugün itibariyle yeni bir Türkiye'ye yeni bir vizyonla inşallah ülkemizin önünü açma noktasında kendimize düşen vazifeyi hem MÜSİAD olarak hem de şirketimiz olarak önümüzdeki süreçte yatırımı destekleyeceğiz. Önümüzdeki 2 yıl çok önemli."



Şirikçi, sürekli yurt dışında fuarlara katıldıklarını, işleri gereği dünyanın her bölgesine gittiklerini belirterek, buralarda Türkiye'nin fotoğrafını daha iyi gördüklerini söyledi.



Yatırım ve istikrarın önemine dikkat çeken Şirikçi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye şu anda etrafı ateş çemberinin içerisinde ancak durumu en iyi olan ülke. Avrupa'ya gittiğimiz zaman hiçbir üretim yok. İnsanlar tamamen belli noktalarda belli yapılan içerisinde çalışıyor. Ama Türkiye'de yatırım var, istihdam var. Dünyanın her tarafından krizler var ama Türkiye olarak bu işin içerisinde en iyi noktadayız. Bunu daha iyi yapabilmemiz için her türlü imkan mevcut. Sadece bürokratik ve tamamen siyasi etkenler vardı, bunlar da çözülmüş oldu. İnşallah bunların etkisiyle de Türkiye istenilen noktaya çok kısa sürede geleceği kanısındayız. Bunun için biz sanayiciler olarak çalışacağız, üstümüze düşen vazifeleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Devletimizin ve hükümetimizin de bizlere aynı şekilde destek vermesi noktasında desteklerini bekliyoruz."