Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, halk oylamasında sandığa giderek oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti.



Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasının, Türkiye'ye yakışır şekilde, medenice, sakin, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.



Güzel bir propaganda dönemi geçirdiklerini belirten Çiler, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Seçmenlerimizle birebir temas kurarak gece gündüz, katkılarını istedik. Daha önce yüzde 27 civarında olan oy oranımızı muhafaza ettik, bir miktar da olsa arttırdık. Gönlümüzde yatan oranlara erişemedik, üzüldük ama Türkiye çapında evet çıkmasına sevindik. Bundan sonra kendimizde gördüğümüz eksiklikler ve yaklaşımlarla daha fazla destek almanın yollarını arayacak ve daha fazla çalışacağız. Söz milletindir ve millet her zaman haklıdır. Eğer istediğimiz katkıyı alamadıysak, suç bizdedir."