Halk Oylamasının Ardından

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "İlla bir kaybedenden bahsedecek olursak bilinmelidir ki kaybeden ülkemizin güçlü yürüyüşüne engel olmak isteyen terör örgütleri, her türlü vesayetçi anlayış ve bürokratik oligarşi, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen Avrupa'nın karanlık Orta Çağ zihniyeti olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.



Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, referandumdan çıkan sonucun, Türkiye demokrasi tarihinde sivillerin yaptığı ilk değişiklik olarak tarihe geçtiğini belirtti.



Halkın "evet" kararının, sistemin işlerlik kazanmasıyla her kesimin yararına olduğunun daha net anlaşılacağını ifade eden Öksüz, "Referandumun aslında bir kaybedeni olmamıştır. Bugün kazanan Anadolu irfanıdır, köklerimize bağlı olan yeni bir medeniyet tasavvurudur. Geçmişle bugünü, bugünle geleceği birbirine bağlayacak köprülerdir." ifadelerini kullandı.



"Yeni dönüşümün altında da Anadolu irfanının imzası vardır"



Öksüz, büyük Türkiye'yi inşa ve ihya etmenin yolunun "biz" duygusunu inşa etmekten geçtiğini dile getirerek şu görüşleri aktardı:



"15 Temmuz'da olduğu gibi, bugün meydana gelen yeni dönüşümün altında da Anadolu irfanının imzası vardır. İlla bir kaybedenden bahsedecek olursak bilinmelidir ki kaybeden ülkemizin güçlü yürüyüşüne engel olmak isteyen terör örgütleri, her türlü vesayetçi anlayış ve bürokratik oligarşi, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyen Avrupa'nın karanlık Orta Çağ zihniyeti olmuştur. Bütün baskılara rağmen, istikrarlı, güçlü ve büyük bir Türkiye inşa etmek üzere 'evet' diyen milletimizin kararına, dahili ve harici bedhahların ve diğer tüm kesimlerin saygı göstermesi gerekmektedir. Bugün, geçmişte yaşanılan köhnemiş problemleri geride bıraktığımız, yeni Türkiye'nin inşasında süratle yol almamız gereken bir gündür. Biz bir olduğumuzda, kenetlendiğimizde, birlikteliğimizi büyüttüğümüzde çözemeyeceğimiz hiçbir problem, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.



Türkiye'nin, bundan sonraki süreçte yeni sistemi kararlılıkla hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:



"Ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile vites yükseltmesi gerekmektedir. 'Evet'e yüklenen anlam, 'hayır' diyenlerin de hak ve adaletin hakim olduğu bir ülkede huzur içerisinde yaşayacağı gerçeğidir. Şüphesiz elde edilen sonuç, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması, hatta öncü olma hedefine doğru yürümesinde bir milat niteliğindedir."