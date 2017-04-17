Halk Oylamasının Ardından

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yüzde 72 oranında evet oyuyla referanduma destek sağlayan Elazığ halkına teşekkür etti.



Yanılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "16 Nisan referandumunda aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve geleceğine bir kez daha sahip çıkmıştır. Türkiye'nin verdiği tarihi karara, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milli iradenin yıkılmaz kalesi olan Elazığımız da net bir şekilde katkı sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.



Halk oylamasında, 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, 1915 Çanakkale ve 15 Temmuz ruhunun yeniden hayat bulduğunu belirten Yanılmaz, şunları kaydetti:



"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, kararına atılan bir imza niteliğindeki bu tarihi ve kutlu karar, bütün dünya mazlumlarına umut olurken, Türkiye üzerinden hesap yapanları, halkın iradesini yok sayanları ise bir kez daha karanlığa gömmüştür. Bu nedenle bu vatanın sevdalıları olarak mutluyuz ve yarınlarımıza daha çok güveniyoruz. Zafere giden yolda geceli gündüzlü büyük bir emek harcayarak, durmaksızın çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehrin belediye başkanı olarak, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, bu referandumu ülke meselesi kabul ederek, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum."