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Halk Oylamasının Ardından
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Halk Oylamasının Ardından

Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Abdullah Erdoğan, "Türkiye seçimini yaptı, gündemi ekonomiye döndürmeli, üretim, istihdam ve ihracatı artırmanın yollarını aramalıyız." dedi.

Halk Oylamasının Ardından

Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Abdullah Erdoğan, "Türkiye seçimini yaptı, gündemi ekonomiye döndürmeli, üretim, istihdam ve ihracatı artırmanın yollarını aramalıyız." dedi.

ANSİAD Başkanı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin halk oylamasıyla seçimini yaptığını belirten Erdoğan, "Şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanı. Türkiye 16 Nisan günü seçimini yaptı, artık ekonomiye odaklanmalı. Üretim, istihdam ve ihracatı artırmanın yollarını aramalıyız." açıklamasında bulundu.

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