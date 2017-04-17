Halk Oylamasının Ardından

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, halk oylamasına ilişkin, "Türkiye hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyecektir." ifadelerini kullandı.



Erkoç, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Referandum sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Erkoç, şöyle devam etti:



"Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür. Referandum ile halkımız güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir ekonomiden yana kararını verdi. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Türkiye hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyecektir. Yeni anayasa kalıcı bir güven ve istikrar ortamını tesis edecektir. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."



"İnşallah iş dünyasına hayır getirir"



Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise iş dünyasının güven ve istikrardan yana olduğunu söyledi.



Halk oylamasının istikrar ve huzurun sağlanması açısından önemli olduğunu aktaran Özbey, "Vatandaşlar hür iradeleriyle oyunu kullandı, huzur ve istikrardan yana tercihini yaptı. Sandıktan çıkan sonuç inşallah iş dünyasına hayır getirir." dedi.



Sandıktan çıkan sonucun geride kaldığını ve iş dünyasının geleceğe baktığını aktaran Özbey, "Bundan sonra referandum geride kaldı. Herkes önünü görmek ve ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için canla başla çalışmalı." diye konuştu.