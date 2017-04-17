Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, "Bu bir halk oylamasıydı, partiler seçimi değildi. Milletimiz, sakin ve huzurlu bir seçim yaparak kararını verdi." dedi.



Sezen, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarının tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Bugünden itibaren yeni sisteme yönelik çalışmaların başladığını ifade eden Sezen, "Bu bir halk oylamasıydı, partiler seçimi değildi. Milletimiz, sakin ve huzurlu bir seçim yaparak kararını verdi. Milletimiz yüzde 51.4'le 'evet' dedi." diye konuştu.



Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını belirten Sezen, şunları kaydetti:



"Edirne'mizde sonucu başında da tahmin ettik. Ama siyaseten zaman zaman farklı söylemler yapıyoruz. Edirne'de il başkanı da oldum. O günden bu tarafa 10 tane oydan 3 tane veya oyların 3'te 1'ini alabiliyoruz. 'Bu 1'i, 1.5 nasıl yaparız onun mücadelesini vereceğiz' dedik. Ama Edirne'de bunu başarmak kolay mı? Kolay değil. Hepimiz hep birlikte görüyoruz. Başarabilmek için de elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bundan sonra da sarf edeceğiz. Milletvekili olarak 17 ayı doldurdum. Bana kim geldiyse hiçbir şekilde siyasi görüşünü sorgulamadım öyle bir yapımız da yok. İnsanımızı hepimiz tanıyoruz."



AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatana millete hayırlı olmasını diledi.



Milleti daha istikrarlı bir gelecek beklediğini belirten Akmeşe, "AK Parti kurulalı 15 oldu. Allah'a şükürler olsun ki 12 seçim süreci atlattık. 12 seçimde birinci parti olarak çıktık. Bu millet bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Millete her gittiğimizde başarıyla çıktık. Ben bu vesileyle de bütün milletimize teşekkür ediyorum. Dünkü oylamayla istikrar kazanmıştır. Türkiye bugünden sonra koalisyonları göremeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı, başbakan kapışması veya kavgası göremeyeceksiniz o süreç bitmiştir. Bundan sonra Türkiye'yi iyi ve güzel günler bekliyor." diye konuştu.



Edirne'de "evet" oylarının düşük çıkması nedeniyle üzüntü yaşadıklarını anlatan Akmeşe, "evet"e destek veren MHP seçmenine de teşekkür etti.



CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı



CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da halk oylamasının gayrı meşru zeminde sonuçlandığını savundu.



Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin Ata'sına ve Cumhuriyeti'ne sahip çıkan bir tavır sergilediğini belirtti.



Halkın vicdanında kazananın "hayır" olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:



"Referandum sürecinde eşitliğe ve demokrasiye aykırı, devletin tüm baskı ve dayatmalarına rağmen ve yapılan tüm usulsüzlükler ortadayken alınan sonuç şunu göstermektedir ki halkın en az yüzde 50'si anayasa değişikliğine hayır demektedir. Uzlaşma metni olması gereken anayasa bu şekli ile halkın büyük çoğunluğundan destek alamamış ve toplumsal uzlaşı sağlanamamıştır."



Pekcanlı, YSK'nın oyların sayımının başlaması sonrası aldığı kararın ise halk oylaması sonuçlarına gölge düşürdüğünü ileri sürerek, YSK'nın halk oylamasını iptal etmesi gerektiğini savundu.



MHP Edirne İl Başkanı Özkan



MHP Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, halk oylamasının Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Milletin kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:



"Milletin kararı her şeyin üstündedir. Referandum süreci boyunca siyasi partiler ciddi çalışmalar yaptılar. Kimsenin üzülmesine, endişe etmesine gerek yoktur. Türk milleti, Cumhuriyete ve Cumhuriyetin değerlerine sonuna kadar bağlıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize hayırlı olsun. Dış mihraklar ve yerli işbirlikçilerine karşın birlik ve beraberlik görüntüsü vermemiz lazım. Önümüzdeki sistemde de güçlü iktidarlar olacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, üzerimizde artan baskılar güçlü iktidarlar sayesinde tutmayacaktır."



"Evet" oylarının Edirne'de istedikleri düzeyde olmadığını belirten Özkan, "Edirne'de daha yüksek oranda bir evet bekliyorduk. Ama demek ki biz iyi anlatamadık. Bölge insanı bizim kadar Cumhuriyet değerlerine düşkün. Tabi referandum süresince yaratılan federasyon algısı, Cumhuriyet elden gidiyor algısı gibi yanlış bilgilendirmelerle insanlarımızın kafası karıştı. Tabi ki biz de bunu yeteri kadar anlatamadık. Bundan dolayı da hayır oyları Edirne'de biraz yüksek çıktı." diye konuştu.