Halk Oylamasının Ardından

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, "Tek kazananın milletimiz olduğu halk oylaması sonucunun Sakaryamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.



Kırık, yaptığı yazılı açıklamada, referandum sonucuna Sakarya halkının "evet" tercihiyle katkı sağladığını belirtti.



Halkın demokrasi dersi verdiğini ifade eden Kırık, şunları kaydetti:



"Halkımız daha güçlü bir Türkiye için üzerine düşen görevi yerine getirerek, tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş kararının oylandığı referandumda milletimiz, her alanda güçlü bir Türkiye isteğini sandıkta açıklamıştır. Tek kazananın milletimiz olduğu halk oylaması sonucunun Sakaryamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."



Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete de referandumunun büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek katılımla gerçekleştiğini ifade etti.



Uzun ve zorlu bir demokrasi maratonunun ardından, milletin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" diyerek şaşmaz ferasetiyle Türkiye'nin yönünü tayin ettiğini dile getiren Mete, şunları kaydetti:



"Milletimiz sağduyusu ile bu tarihi fırsatı kaçırmayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvenini bir kez daha teyit etmiştir. Halkımız ilk defa kendi hükümet sistemini seçerek daha iyi bir Türkiye için dünü geride bıraktı. Şimdi ülkemiz için yapısal reformları gerçekleştirerek ufkun ötesini görme zamanı. Türkiye'nin önü her zamankinden daha açık, kazanan yine Türkiye oldu. Yeni hükümet modelimiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun."