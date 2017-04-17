Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, referandumun galibinin Türkiye olduğunu, bu saatten sonra yeni Türkiye'nin konuşulacağını bildirdi.



Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonra yeni Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal parametrelerinin çok daha verimli ve anlamlı olacağını belirtti.



Referandum bir siyasi parti seçimi olmadığını anımsatan Sümer, "2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinde yüzde 51,79 olan oy oranı Antalya'da yüzde 41 rakamındaydı. Pazar günü yapılan referandumda Türkiye geneli yüzde 51,18 Antalya ise yüzde 41 olmuştur. Bu rakamlar gösteriyor ki 2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu ile pazar günü yapılan halk oylaması sonucu çok yakın oranlara tekabül etmektedir." ifadelerini kullandı.



Antalya'nın her seçim ve referandumda makası gittikçe daralttığına dikkati çeken Sümer, çok iyi oldukları bazı yerlerde arzu etmedikleri sonuçlar alındığını dile getirdi.



Sümer açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



"Bu sektörlerde yaptığımız çok ciddi çalışmaların semeresini kardeşlerimiz çok daha hızlı şekilde yeni sistemle birlikte alacaklar. Önümüzde bizi bekleyen çok güzel günler var. Geçtiğimiz dönem kaybedilen 5 yılı telafi etmek için Antalya'nın her yerine hizmet götüren, şehri adeta şantiyeye çeviren bir büyükşehir belediyemiz var. Vatandaşımız hizmet bitince 'Allah razı olsun' diyor, ancak o süreçteki geçici rahatsızlıkları de çekmek istemiyor. Ülkemizin ve Antalya'nın geleceği için baştan sona hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetler ilerde çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu koşulları değerlendirdiğimizde alınan sonucu makul bulmakla beraber elbette bir özeleştiri de yapacağız."



Sümer ayrıca referandum sürecinde büyük emek veren teşkilat mensuplarına da teşekkür etti.