Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasıyla ilgili Türk halkının kararına saygı duyduklarını bildirdi.



İl Başkanı Tosun yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık ik ay süren kampanya süresince milletvekilleri ve teşkilatlar ile uyumlu bir çalışma sergilediklerini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliği maddelerini halka anlatmaya çalıştıklarını belirtti.



Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Tosun şunları kaydetti:



"Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Başbakanımız ve Genel Başkanımız Binali Yıldırım, içeriden ve dışarıdan yapılan tüm saldırılara, iftiralara ve yalanlara karşı dik durarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halkımızı anlatmayı başardılar. 16 Nisan'da sandıktan çıkan sonuç, Türkiye ve dünya için yeni bir milat, yeni bir tarih yazımıdır. Türk halkı, darbe anayasasına ve vesayetçi sisteme dur dedi.



Bu anayasa ile ülkemizde artık koalisyonlar dönemi, hükümet krizleri ve yönetim çatışmaları sona ermiştir. Bundan sonra artık ülkemizde istikrar ve güven hakim olacaktır. Hızlı kalkınma, hızlı karar alma dönemi başlamıştır. Terörle mücadeledeki başarı bundan sonra daha da artacak ve kararlı bir şekilde daha hızlı ve etkin mücadele yapılacaktır. Ekonomideki canlanma ve yükseliş trendi ile birlikte yatırımlarda hız kazanma başlayacaktır. Yabancı yatırımcıların Ülkemizi tercih etmelerinin önündeki engel tamamen kaldırılmış, yabancı yatırımcıların güveni kazanılmıştır.



Halk oylaması süresince hiçbir özveriden kaçınmayan teşkilatlara, sivil toplum kuruluşlarına MHP ve BBP yönetimi ile teşkilatlarına, verdikleri oylarla kararlılıklarını ve demokrasiye sahip çıkma bilincini ortaya koyan Zonguldak halkına teşekkür ediyorum."