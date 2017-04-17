Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, halk oylamasında en çok "evet" oyu alan iller sıralamasında Bingöl'ün 10. sırada yer aldığını söyledi.



AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısından partililerle bir araya gelen Fehmioğlu, yoğun bir kampanya döneminin ardından kent genelinde yüzde 73 oranında "evet" alınmasında teşkilatlarının büyük gayretleri olduğunu dile getirdi.



Fehmioğlu, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Bugün Bingöl adına çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. En yüksek 'evet' oyu veren iller sıralamasında Türkiye'de onuncu il başarısını sağladık. Hedefimiz de ilk 10'a girmekti. Netice olarak ben Bingöl'ü Türkiye'nin birincisi ilan ediyorum. Çünkü Bingöl'ün şartlarıyla, diğer illerin şartları farklıdır." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Barakazi de seçim çalışmalarında yoğun çalışan ve referandum günü sandıklara sahip çıkan parti teşkilatına teşekkür etti.



Bingöl gençliğinin sağlam bir duruş sergilediğine işaret eden Barakazi, "Gençliğe sahip çıkmamız bir kez daha gözlerimizin önüne serildi. Eğer gençlik bu seçimde mesafe koysaydı, kafa bulanıklığı yaşasaydı ciddi bir kaybımız olurdu." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de il genelinde halk oylaması sonuçları hakkında bilgi verdi.



İl genelinde "evet" oyları oranının yüzde 72,67 olduğunu anımsatan Yılmaz, ilçeler arası sıralamada Solhan ilçesinin yüzde 87.46 ile birinci, Genç'in 85,92'le ikinci, Adaklı'nın 74,74'le üçüncü, merkez ilçenin de yüzde 71,86 ile dördüncü sırada olduğunu sözlerine ekledi.