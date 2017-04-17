Halk Oylamasının Ardından

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "Vatandaşlarımız iradesini ortaya koyduğuna göre artık çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam etmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Kudret Önen, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen halk oylamasının hayırlı olmasını diledi.



Referandumun, halkın iradesinin yönetim sistemini belirlemeye direkt etken olması sebebiyle, doğrudan demokrasinin güzel bir örneği olduğunu belirten Önen, şunları kaydetti:



"16 Nisan'daki referandumun barış, huzur ve güven ortamında gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Toplumun sağduyusunu bir kez daha kanıtlayan bu durum, demokrasimiz açısından önemli bir başarıdır. Referandum çalışmaları dolayısıyla, uzun süredir ülkemizin gündemine siyaset hakim olmuştur. Vatandaşlarımız iradesini ortaya koyduğuna göre artık çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam etmemiz gerekir. Güçlü, kararlı ve dünya ekonomisini yakından takip eden bir ekonomi yönetimi oluşturulmalı, sektörlerimizin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçiliğini geliştirecek kısa ve orta vadeli tedbirler, yapısal reformlar hızla devreye girmelidir."