Halk Oylamasının Ardından

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, halk oylamasıyla ilgili Balıkesir'den beklentilerinin daha fazla "evet" oyu olduğunu ancak halkın tercihine de saygılarının sonsuz olduğunu belirtti.



Demiraslan, yazılı açıklamasında, Balıkesir teşkilatı olarak ellerinden geleni yaptıklarını ülke genelinde elde edilen zaferin sevindirici olduğunu ifade etti.



Türk halkının 18 maddelik anayasa paketine ilişkin kararını verdiğini vurgulayan Demiraslan, "Bu kararla beraber, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler AK Parti Balıkesir il teşkilatı olarak meydanlara indik, geleceğin güçlü Türkiye'sini oluşturma mücadelesinde Balıkesir ayağında hizmetkar olmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.



Demiraslan, verilen mücadele sonucu halk oylamasının "evet" zaferiyle sonuçlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Çünkü bu zafer, 7 düvele karşı kazanılmıştır. Türkiye'nin iradesine meydan okuyan herkes kaybetmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ciddi bir adım atılmış, millet iradesi sandığa yansımıştır. Biliyoruz ki millet olarak kritik dönemlerden geçmekteyiz. Bu kritik dönemde, halkımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demiştir. Balıkesir'i temsil etmekle mükellef olduğumuz bu süreçte güzel şehrimiz Balıkesir'de evet oylarının güçlü bir şekilde çıkması için çalıştık. Bizler AK Parti il teşkilatı olarak referandum için sokaklara indiğimiz günden bu yana elimizden geleni sahaya yansıtarak en iyi sonuçlan elde etme amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Balıkesir'den beklentimiz daha fazlaydı fakat değerli halkımızın tercihine de saygımız sonsuzdur. Bundan sonraki süreçlerde daha da fazlasını yaparak, milletimizle iç içe olarak şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."