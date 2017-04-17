Halk Oylamasının Ardından

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Murzioğlu, "Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı."



TSO Başkanı Murzioğlu yaptığı yazılı açıklamada referandum sonucu için, "Belirsizlikler artık ortadan kalktı. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Murzioğlu açıklamasının devamında şunlara yer verdi:



"Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandum u büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek bir yüksek katılımla gerçekleştirmiştir. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Artık yarınlara odaklanmalıyız. Referandum sonuçlarıyla birlikte devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı.



Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Dünü geride bırakıp, yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır."



İçeri de ve dışarı da ülkeye karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıların değişmesi gerektiğini de ifade eden Murzioğlu, "Yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve ülkeyi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikayemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz." yorumunda bulundu.