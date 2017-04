Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, halk oylamasında yüzde 85 gibi yüksek bir katılımın, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya gösterdiğini bildirdi.



Gül, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, milletin bir kez daha çok müstesna bir olgunluk içinde sandık başına giderek, hür iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusunda kararını ortaya koyduğunu belirtti.



Resmi olmayan sonuçlara göre 25 milyonu aşan "evet" oyuyla ve 1 milyon 379 bin oy farkla anayasa değişikliğinin kabulünün onaylandığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:



"Bu halk oylamasında yüzde 85 gibi yüksek bir katılım, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Oyunun rengi ne olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyoruz.

16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır. Artık sürekli istikrar üretecek bir sisteme geçmiş olduk. Türkiye, tarihinde ilk defa tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime karar vermiştir.



Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü yönünde tercihini ortaya koymuştur."



Gül, her zaman Anadolu irfanını yansıtan Gaziantep'in de halk oylamasında üzerine düşeni yaptığını ve tercihini yüzde 62,45 "evet" yönünde kullandığını vurguladı.



Halk oylamasının bittiğini ve yaşanan tüm tartışmaların geride kaldığına dikkati çeken Gül, "Bugünden itibaren gereksiz tartışmalarla ülkemizin gündemini meşgul etmek yerine, tüm Türkiye olarak herkesin yeni hedeflere odaklanmasında fayda görüyoruz. Kısır siyasi tartışmalarla, milletin iradesini yansıttığı bu sonucu tartışma malzemesi haline getirmenin, ülkemize ve milletimize faydası yoktur.

Milletimiz üzerine düşen görevi demokratik olgunlukla yerine getirmiştir. Bundan sonra her seviyede birlik ve beraberlik içinde iri ve diri bir Türkiye için gerek ekonomide gerek siyaset alanında her türlü adımı atacağız." ifadelerini kullandı.



Milletten aldığı iradeyle Meclis'in uyum yasalarını çıkaracağına dikkati çeken Gül, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Hükümetimiz, halkımızın refahının arttırılması, Gaziantepimizin ve ülkemizin kalkınması için ekonomik tedbirleri süratle alacaktır.

Milletimizin gösterdiği demokratik olgunlukla verdiği 'evet' kararını her siyasi partinin saygı ve olgunlukla karşılaması gerektiğini de burada not etmek isterim. Demokrasiye ve millet iradesine saygısı olan partilerden milletimizin de beklentisi budur.

Sandığa giderek güçlü Türkiye için 'evet' diyen, demokrasimize ve cumhuriyetimize güç veren tüm hemşehrilerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum.



Milletimizin 'evet' kararı, ülkemiz, milletimiz ve gazi şehrimiz için hayırlara vesile olsun."