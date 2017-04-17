Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Türkiye olarak 17 Nisan'da güzel bir sabaha uyandık. İnşallah istikrar ve huzurun müjdelendiği bir geleceğe başladık. Bu geleceğin belirlenmesinde, bu bölgenin oyları belirleyici oldu." dedi.



Atalay, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, halk oylaması sonucunu değerlendirdi.



Bugünden itibaren ülkeye yeni bir cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin geldiğini belirten Atalay, milletin kararını vermesiyle bütün tartışmaların sona erdiğini söyledi.



Van'daki halk oylaması sonuçlarının hem oy sayısı hem de oran olarak büyük başarı olduğunu ifade eden Atalay, şunları söyledi:



"Türkiye olarak 17 Nisan'da güzel bir sabaha uyandık. İnşallah istikrar ve huzurun müjdelendiği bir geleceğe başladık. Bu geleceğin belirlenmesinde, bu bölgenin oyları belirleyici oldu. Dünkü referandum un sonucunun belirleyicisi, şehrimiz başta olmak üzere bu bölgenin oylarıdır. Bu önemli bir tespittir. Hükümetimizin bu bölgeye bakışı, geliştireceği politikalar ve getireceği hizmetler açısından bunu söylemek durumundayız. Yeni sistem ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."



Atalay, Van'ın geçmişi telafi ederek büyük hedeflere doğru yürüdüğünü belirterek, kentte ve bölgede siyaset yapanların şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerektiğini vurguladı.



"Şiddet ve terörün siyasette yeri yok"



Halk oylamasından çıkan sonuçtan parti olarak gerekli dersleri çıkaracaklarını anlatan Atalay, şöyle devam etti:



"Ülkenin tüm meselelerinin dürüst, açık, şeffaf ve siyasetle çözüleceğine inanıyoruz. İddiası olan iddiasını siyasete taşır. Ama şiddet ve terörün siyasette yeri yoktur. Dünyada da böyledir. Şiddet ve terör geldiği zaman orada siyaset kalmaz. Onun için bölge insanı bunları görüyor. Bölge AK Parti'nin onlar için neler düşündüğü iyi biliyor. Bundan sonra bu bölge daha da değişecek. Eğer o partiler siyaset yapacaksa terörden ve şiddetten arınacaklar. Şiddet olmadıkça herkes kampanyasını yürütür."



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de parti teşkilatı olarak gece ve gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.



HDP'nin bölgede birçok yanlış yaptığını vurgulayan Kayatürk, "HDP kentteki belediyeleri kazandığında ya da 8 milletvekili çıkardıklarında asla sokaklara çıkıp isyan etmedik. Ama artık isyan ettiğimiz ve asla kabul etmeyeceğiz onların şiddetidir. HDP bir terör örgütünün katliamlarına karşı çıkmıyorsa, hatta özellikle seçim dönemlerinde onları kullanıyorsa bu katliamların ortağıdır. Bunu asla demokratik bir ülkede kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda da halk oylaması sürecinde herkesin elini taşın altına koyduğunu ve güzel bir kampanya geçirdiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı parti teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti.



Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve parti çalışanları katıldı.