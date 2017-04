Halk Oylamasının Ardından

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, "İnanıyorum ki Türkiye artık ekonomisi, idaresi, sanayisi ve her şeyden önemlisi demokrasisiyle daha güçlü ve daha istikrarlı bir ülke olacak." dedi.



Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da milletçe sandıklara giderek anayasa değişikliğinin oyladığını hatırlattı.



Her vatandaşın kendi düşüncesine uygun görüşünü ifade ettiğini belirten Mete, "Ne mutlu ki milletimizin kararı aydınlık ve güçlü bir Türkiye'den yana oldu. Yarınlara güvenle bakabildiğimiz, krizlerin olmadığı, güçlü bir yönetim ile idare edilen bir Türkiye hayaline, milletimiz 'evet' dedi." diye konuştu.



Mete, Türkiye'nin yarınlarının daha güvenli ve önünün aydınlık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki Türkiye artık ekonomisi, idaresi, sanayisi ve her şeyden önemlisi demokrasisiyle daha güçlü ve daha istikrarlı bir ülke olacak . Verilen bu karar yarınlarımızın daha güzel ve aydınlık olmasına vesile olacak. Bugün bu tarihi karara imza atan aziz milletimize saygılarımı sunuyorum. Sandığa giderek demokrasinin gereğini yerine getiren her bir Muğlalı hemşehrimize teşekkür ediyorum. Verilen karar her ne olursa olsun, bugün huzur ve barış içerisinde geçen halk oylamasında hiçbir olumsuz durumun yaşanmamasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum."