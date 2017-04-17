Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına ilişkin olarak, kazananın Türkiye olduğunu belirtti.



Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, başta teşkilatları olmak üzere milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönünde irade beyan etmesi için çalışan herkese teşekkür etti.



Halk oylamasının kaybedeni olmadığını, her kesimi kucaklayacaklarını vurgulayan Kendirli, "Kazanan Türkiye'dir, aziz milletimdir. Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin büyük değişim ve reformunu kutladıklarını dile getiren Kendirli, şunları kaydetti:



"Biz kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Ülkemizle uğraşan hainler aklına koysun, tek bir milletiz. Anayasa değişikliği referandum u gayri resmi sonuçlara göre 'evet'le sonuçlanmıştır. Demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza ve Kırşehirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Günlerdir sahalarda mücadele ederek yaptığımız propaganda çalışmalarıyla yüce Allah'ın bahşettiği bu büyük zaferi Türkiye'nin bu büyük değişimini büyük reformunu hep birlikte kutluyoruz. Bu zaferde emeği olan, oyu olan bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah bu millete bir destan da daha yazdırdı. Bundan sonra inşallah ülkemiz emin adımlarla 2053 ve 2071 hedeflerine koşar adım ulaşacağız. 'Evet' diyen ve 'Hayır' diyen kardeşlerime de teşekkür ediyorum."