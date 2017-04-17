AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, halk oylamasının ardından anadolu insanının her zaman olduğu gibi gelecek nesillere emanet etmek istedikleri güçlü Türkiye'ye sahip çıktığını belirtti.



Babaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayarak, AK Parti olarak bugüne kadar ki en büyük eseri vatandaşların onayına sunduklarını bildirdi.



İlerleyen dönemde ülke olarak daha hızlı kararlar alabilecekleri, bürokrasideki tıkanmışlıkların azalacağı, seçilmişlerin daha etkin şekilde millete hizmet götüreceği bir sürecin içerisine girdiklerini belirten Babaoğlu, "Bugün artık 'evet' ve 'hayır' tartışmasını bir kenara bıraktığımız ve anayasamızdaki değişikliklerin etrafında kenetlenmemiz gereken bir gün. Halk oylamasının ardından insanımız her zaman olduğu gibi gelecek nesillere emanet etmek istedikleri güçlü Türkiye'ye sahip çıktı." ifadelerini kullandı.