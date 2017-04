Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sonuçlar herkes tarafından kabul edilmeye başladığı andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi de büyük bir olgunluk içerisinde, kendine yakışan bir çerçevede ve görevleri doğrultusunda anayasa gereği uyum yasalarını hayata geçirmek için gayret gösterecek." dedi.



Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, anayasa değişikliği maddelerinin birinde, halk oylamasında "Evet" çıkıp, YSK tarafından Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 6 ay içerisinde İçtüzük ve uyum yasalarının yapılacağına dair hüküm bulunduğunu anımsatarak, bu konunun Meclisin gündemine geleceğini bildirdi.



Uyum yasalarının büyük bir kısmının cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte yürürlüğe girecek maddeler olacağına işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:



"Anayasada 3 Kasım 2019 tarihi, seçimlerin birlikte yapılacağı tarihtir. O süreye kadar biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti Grubu olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret edeceğiz. Yüzde 51,4 ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili uyum yasaları konusunda, Mecliste bulunan tüm siyasi partilere, uyum yasalarının bir an önce çıkarılması ve katkı sağlayarak daha net bir şekilde çıkarılmasını tavsiye ediyorum. Yaklaşık 10-12 gün sonra YSK bunun kesin sonuçlarını açıklayacak. O süre içerisinde herhalde bu tartışmalar farklı bir noktaya doğru gelecek ve biraz daha sakinlik ve sükunet içerisinde olacak. Sonuçlar herkes tarafından kabul edilmeye başladığı andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi de büyük bir olgunluk içerisinde, kendine yakışan bir çerçevede ve görevleri doğrultusunda anayasa gereği uyum yasalarını da hayata geçirmek için gayret gösterecek."



HSYK için ayrı bir kanun gerekip gerekmediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Elitaş, anayasa değişikliği yürürlüğe girdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı'nın 4 üye ataması ve Meclisin de 7 üyeyi seçmesi gerektiğini ve burada bir aylık bir süre olduğunu, bu sürenin YSK'nın sonuçları yayınlaması tarihinden başladığına işaret etti.



Elitaş, HSYK'nın, Hakimler Savcılar Kurulu adını alacağını belirten, "Hakimler Savcılar Kurulunun çalışmasının aksamaması için bir an önce, referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte karma komisyonun toplanıp hemen TBMM gündemine, 7 üyenin isimlerinin tespit edilip, seçilmesi gerekir. Çünkü, bu uzatılacak, zamana bırakılacak mesele değildir. Yargının işi hızlı bir şekilde halledilmesi gerekir." diye konuştu.



İç Tüzük Komisyonuna ilişkin soru üzerine Elitaş, "Meclis Başkanlığı çerçevesinde bir komisyon kurulabilir. Sayın Meclis Başkanımız bir adım atacaktır diye düşünüyorum. Bugüne kadar Meclis başkanlarının yaptığı çok değişik çalışmalar var ama bugüne kadar o çalışmaları hayata geçirme imkanı bulamadık. Yeni anayasa değişikliğiyle birlikte uyumlu hale getirilerek İç Tüzük hallolur diye düşünüyorum. 6 aylık bir süre var. O süreyi de en iyi şekilde değerlendiririz." yanıtını verdi.



"Millet kararını açık ve net verdi"



Elitaş, halk oylamasından çıkan sonucu değerlendirirken, şu görüşlere yer verdi:



"Maçlarda 5-0 ile 1-0 arasında bir fark yoktur. Önemli olan 3 puandır. Biz, 3 puanı aldık, başarıyı ortaya koymuş olduk. TBMM'de görüşülürken bundan sonra söz de karar da milletindir diye ifade ettik. Millet kararını açık ve net verdi. Sonuç, 'Evet' olarak çıktı. Yüzde 51,4, 48,6... Hangisi büyük diye tartışmanın bir manası yoktur. Çünkü, biz başkanlık sistemini Türkiye'nin gündemine getirdiğimizde yüzde 15 karşılığı olan durum söz konusuydu. Bu tartışmalar Ekim ayında başladığı anda yüzde 35 civarında bir karışlık vardı. Kamuoyu anketlerinde o şekilde gösteriliyordu. Bundan, 6-7 ay önce yüzde 35, cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyen bir halkın, yüzde 51.5 ile 'Evet' haline dönmesi önemli bir gelişmedir. Bu, konuyu anlatan AK Parti temsilcilerinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Milliyetçi Hareket Partisi temsilcilerinin ne kadar başarılı olduklarının en önemli göstergesidir.



Buradan, partilerin oylarını alt alta toplayıp, yan yana getirerek, 'bu böyle oldu' gibi bir benzeşmeyi veya toplamayı yapmak doğru bir hadise değildir. Bu, belediye başkanlığı, muhtarlık veya milletvekilliği seçimi değil, doğrudan doğruya yönetim tarzıyla ilgili halkın vereceği karardır. Halkın vereceği kararda bu şekilde tecelli etmiştir. Bundan sonra buna herkesin saygı duyması gerekir. 60 milyona yakın insan bu konuda kararını vermiştir. O kararın üzerine tartışmanın bir manası yoktur. Bu tartışmalar her bir oya yapılan bir saygısızlık anlamına gelir. Her bir oy bizim için kutsaldır, değerlidir."



Bir gazetecinin, "Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman partiye üye olur ya da genel başkan olur mu?" sorusu üzerine Elitaş, kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından cumhurbaşkanının parti ile ilişiğine ilişkin hükmün doğrudan yürürlüğe gireceğini anımsattı.



Elitaş, "Kendi kanaatimi söyleyeyim; o hüküm ortadan kalktığı andan itibaren AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanını, kurucusu, lideri olduğu siyasi partiye davet etmek gerekir diye düşünüyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız taktir eder, kabul görürse onun AK Parti üyesi olması bizim için büyük bir şereftir." dedi.



Elitaş, OHAL'in tekrar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin Meclise gelmesi durumunda, tezkerenin yarın görüşülüp karara bağlayacağını vurguladı.



Elitaş, Meclisin, çalışmalarına uluslararası sözleşmeleri ele alarak devam edeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Kalan sözleşmeler içerisinde muhalefet şerhi olanlar var. Onlarda da Dışişleri Bakanlığı veya ilgili bakanlıklar, muhalefet partileriyle görüşüp ikna ederlerse önümüzdeki hafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi, uluslararası sözleşmelerde rekorlar kırmaya devam eder."