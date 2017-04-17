Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, halk oylamasının ardından Türkiye'de çift başlılık ve koalisyonlar döneminin sona erdiğini ifade etti.



Cahan, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Uşak'ta "evet" oylarının beklenen seviyenin altında olduğunu belirten Cahan, "Yılmayacağız ve bıkmadan çalışacağız, ülke genelinde çıkan evet, Uşak ve Türkiye'deki bütün vatandaşlar için hayırlı oldu. Çıkan sonuç hayırlı evet oldu."ifadelerini kullandı.



Türkiye'de istikrarın devam edeceğini dile getiren Cahan, şunları kaydetti:



"Ülkemizde çift başlılık ve koalisyonlar dönemi sona erdi. Kazanan Türkiye oldu. Bugün 'hayır' diyenler yarın bu sistemin yararlarını gördükçe, 'evet' desek daha iyi olacakmış diyecekler. Bizler de teşkilatlar olarak üzerimize düşeni yapacağız ve daha fazla çalışacağız."



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ise milletin kararının birlik ve beraberliği artıracağını ümit ettiğini belirterek, "Halk oylaması sonucunun ekonomimizi daha da güçlendirmesini diliyorum, ortak geleceğimize hep birlikte odaklanarak ülkemiz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz." dedi.