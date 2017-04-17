Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Harran ilçesinin halk oylamasında "evet" rekoru kırarak, yeni Türkiye'nin yükselişini engellemeye çalışanlara en güzel ve en gereken cevabı verdiğini ifade etti.



Yılmaztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 97,2 ile en çok "evet" oyunun Harran ilçesinde verildiğini söyledi.



Böyle bir sonucu beklediklerini ve bütün çalışmaları bu yönde yaptıklarını belirten Yılmaztekin, "Başından beri bu sürecin farkındaydık, önemli olan çalışmak ve azmetmekti. Şer odaklarına tüm halkımız gereken cevabı verdi." dedi.



Yılmaztekin, halk oylamasının huzur, güven içinde tamamlandığını ifade ederek şunları kaydetti:



"Resmi olmayan sonuçlara göre, Harran ilçemizde 34 bin 'evet', bin 'hayır' çıktı. Yüzde 97,2'lik bir oranla Türkiye'de en çok 'evet' oyunun çıktığı yer oldu. Bununla birlikte Akçakale ilçemizde 41 bin 'evet', 2 bin 'hayır' çıktı. Yüzde 95,2 ile üçüncü oldu. Karşımızdaki şer odakları başta papası olmak üzere siz böyle dünyada böyle bir siyasi süreç gördünüz mü? Bir inanışın ruhani lideri çıkacak şu ülkede şu referandum da şu çıksın diye kendi etrafındakilerine ve başkanlara talimat verecek. Siz kimsiniz, Anadolu halkını ne zannediyorsunuz, bizi ne zannediyorsunuz? Bunun tepkisi olarak milletimiz dedi ki, ümmetin devletin dirilişi ve yükselişi için hiç bir zaman hiç bir kimsenin bize bir daha boyunduruk ve pranga atmaması için gereken cevabı Allah'ın izniyle bu şekilde verdik."



Türkiye'nin yükselişi için durmadan çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Yılmaztekin, şunları kaydett:



"Harran ilçemiz oylamada evet rekoru kırarak, yeni Türkiye'nin yükselişini engellemeye çalışanlara en güzel ve en gereken cevabı verdi. Bununla bizler birçok gücü ve şer odaklarını üzdüğümüzün farkındayız, üzmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama dünya mazlumlarını, garibanları, yetimleri ve ülkemizin öz evlatlarını sevindireceğiz. Hayır verenler de kardeşimiz evet verenler de. Bu konuda sıkıntı yok.Onları kucaklayarak büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz inşallah."