Halk Oylamasının Ardından

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Vatandaşlarımız istikrara, güçlü liderliğe evet demiştir." dedi.



Çelikcan, yaptığı açıklamada, referandum sonucunu değerlendirdi.



Türkiye'nin yönetim sisteminin değişmesine karar verdiğini belirten Çelikcan, şunları kaydetti:



"Kazanan Türkiye olmuştur. Demokrasi kazanmıştır. Hayata geçirilecek yeni sistemle yönetim şekli hızlanacak, devletteki çarklar hızlanacak, özel sektör önünü daha rahat görecektir. Burada kazanan milletiz olmuştur. Vatandaşlarımız istikrara, güçlü liderliğe evet demiştir. Türk Milleti geleceğine sahip çıkmıştır. Türkiye referandum oylamasını tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir katılımla bayram havasında geçirdi. Bu millet artık hiç bir vesayete, tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."